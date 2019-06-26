В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиковРИА Новости 10:13

с чего всё началось

Фигуранты обвиняются в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. По словам Волк, Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Музыка Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.

Политика Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.

Общество Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Театры Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.

Происшествия Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акция протеста в Тбилиси, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Политика КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

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