Политика
В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиковРИА Новости 10:13
Фигуранты обвиняются в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. По словам Волк, Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку...» — говорится в сообщении на сайте министерства.RT на русском09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Музыка
Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.
Обновлено в 18:44
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Политика
Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии
Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Общество
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Общество
Сергиев Посад дождется своей реновации
Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Театры
Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину
Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акция протеста в Тбилиси, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Заболеваемость наркоманией в Москве снизилась на 11,7% за 2018 год
За последний год число москвичей, зависимых от наркотиков, стало меньше на 11,7% за 2018 год по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 09:31
Экономика
В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Общество
Топ-10 причин изучать иностранные языки
Многие люди не учат иностранные языки, объясняя свое нежелание целым рядом причин. Многие из этих причин – просто мифы.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер появилась на публике без макияжа
Фото: Кайли Дженнер появилась на публике без макияжа Напомним, что чаще всего Кайли пользуется контактными линзами, и крайне редко надевает очки для зрения, а на своих гламурных фотографиях в социальных сетях девушка всегда выглядит шикарно.
Обновлено в 01:52
Наука
В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей
Специалисты российской компании «Электротранспортные технологии», расположенной в московском технопарке «Калибр», создали электродвигатель, отличающийся низким расходом энергии и невысокой ценой.
Обновлено в 09:36
Футбол
В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон
Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 04:17