Экономика
В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%ГлобалМСК.ру вчера в 18:15
В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%. Внесение поправок в закон о снижение налоговой ставки инициировала Госдума. Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров рассказал, что сейчас пальмовое масло облагается сниженной ставкой в 10%.
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Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
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Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Политика
Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией
На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
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Армия и оружие
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Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией
Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
Общество
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму
Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.
Обновлено в 12:22
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна
«Барселона» потерпела поражение в товарищеском матче с «Челси» в рамках тура по Японии.
Обновлено в 08:28
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
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Общество
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Обновлено в 09:22
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Общество
Госдума может принять закон о возврате курилок в аэропорты
Законопроект о возврате курилок в аэропорты был принят Госдумой в первом чтении в июле. Речь идет о специальных изолированных помещениях.
Обновлено в 12:40