Экономика

В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%ГлобалМСК.ру вчера в 18:15

В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%. Внесение поправок в закон о снижение налоговой ставки инициировала Госдума. Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров рассказал, что сейчас пальмовое масло облагается сниженной ставкой в 10%.
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