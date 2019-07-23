Экономика

В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое маслоRT на русском 09:32

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправку в Налоговый кодекс, которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%. В случае принятия поправки новая ставка может начать действовать с 1 октября.
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