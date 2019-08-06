Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры. В целом, за шесть месяцев в России зарегистрировали чуть более миллиона преступлений – на 1,9% больше, чем за первое полугодие 2018-го.

В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза

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