Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошьюLenta.ru 05:50
Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Счетная палата (СП) России обнаружила несколько моделей дорогих автомобилей, которые не попали в список транспортных средств, облагающихся налогом с повышающим коэффициентом.Коммерсантъ02:51
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