с чего всё началось

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью

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