Общество

Большинство россиян высказались за «зарплатное рабство»Новые Известия 04:01

Закон, который позволяет сотрудникам требовать перечисление зарплаты в банк по их выбору, был принят в России 5 лет назад. Однако, как отмечает издание Медуза, справиться с т.н. "зарплатным рабством" до конца так и не удалось.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Авторадио03:55

Банки отдали на усмотрение работодателей

Коммерсантъвчера в 18:09

Россияне равнодушно относятся к «зарплатному рабству»

News.ruвчера в 23:31

Большинство опрошенных россиян не интересует спасение из «зарплатного рабства»

Полит.рувчера в 22:55

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

РБКвчера в 22:45

Большинство жителей России оказалось не против «зарплатного рабства»

Говорит Москва00:25

Большинство россиян заявили, что их не волнует проблема «зарплатного рабства»

Snob.ru00:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Экономика

РЖД и FESCO запускают транзит грузов из Японии в европейские страны

Обновлено в 05:56
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье

В Башкирии за раннее выявление рака врачам выплатят премию

Специалисты, которые обнаружили предраковое состояние пациента или онкологическое заболевание на ранней стадии, получат премию в размере не менее пяти тысяч рублей.
Обновлено в 02:26
Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня в рамках коррекции

Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного снизятся в рамках коррекции после рекордов среды по индексу Мосбиржи и курсу валюты РФ к доллару и евро.
Обновлено в 02:49
Музыка

Лазарев оценил выступления своих соперников на «Евровидении»

Занявший третье место Лазарев положительно оценил композиции победителя конкурса Дункана Лоуренса из Нидерландов и обладателя второго места, итальянского певца Mahmood.
Обновлено в 06:17
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Общество

Недостроенное метро в Омске зальют цементом

Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Политика

Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону

Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Авто

Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа

До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Кино

Травмированного на съемках «Джеймса Бонда» Дэниела Крэйга прооперируют

Обновлено в 04:25
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Экономика

«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Обновлено в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное