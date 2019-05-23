Общество

В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»Актуальные Новости 01:19

В России около 84% граждан признались, что не против «зарплатного рабства» и обычно не интересуются условиями сотрудничества с другими банками. Опрос провели эксперты «Левада-центра».
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Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

РБКвчера в 22:45

Большинство россиян заявили, что их не волнует проблема «зарплатного рабства»

Snob.ru00:17

Россияне равнодушно относятся к «зарплатному рабству»

News.ruвчера в 23:31

Большинство опрошенных россиян не интересует спасение из «зарплатного рабства»

Полит.рувчера в 22:55

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Кубанские новости01:00

Большинство жителей России оказалось не против «зарплатного рабства»

Говорит Москва00:25

Банки отдали на усмотрение работодателей

Коммерсантъвчера в 18:09
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы

"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Происшествия

После ДТП туристического автобуса в Италии задержан водитель

В Италии после ДТП следователи задержали водителя туристического автобуса. Теперь решается вопрос о его аресте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

Ростех откроет в Иннополисе производство самолетов малой авиации

На рынок машина выходит под торговой маркой Т-500 Госкорпорация «Ростех» запустит в Иннополисе производство самолета Т-500, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Дело Бутиной сочли провалом политики США

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Космос

В Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 02:57
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Футбол

Мартинш: игрокам «Монако» не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена

Нужно, чтобы наши начинания продолжились победой над «Ниццей». Не стоит обманывать себя и думать, что цель выполнена.
Обновлено в 02:36
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Обновлено вчера в 14:08
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Toyota готовится представить конкурента Renault Captur

Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер, который встанет на ступень ниже модели C-HR.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

Обновлено вчера в 10:58
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Авто

BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7

Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.
Обновлено вчера в 13:46
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Общество

Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
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