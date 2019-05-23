В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»Актуальные Новости 01:19

В России около 84% граждан признались, что не против «зарплатного рабства» и обычно не интересуются условиями сотрудничества с другими банками. Опрос провели эксперты «Левада-центра».

В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»

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