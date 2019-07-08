Политика

В России 2020-й объявлен Годом памяти и славыREGNUM 12:33

Грядущий 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Текст соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится
 в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
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