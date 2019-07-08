с чего всё началось

Грядущий 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Текст соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы

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Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

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Политика Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

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Политика Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.

Политика Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.

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Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Экономика Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.

Общество В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.

Политика Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции Лидер консервативной партии "Новая демократия" Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Происшествия Летевший из Москвы Boeing подал аварийный сигнал и развернулся Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».

Политика В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».

Экономика Хорватия начала вступление в зону евро Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.

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Общество В небе над Петербургом появилась двойная радуга Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Футбол В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».