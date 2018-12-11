Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.

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В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению

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