Политика

В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению
Коммерсантъ
05:36

Во вторник, 11 декабря, в Совфеде состоялся правительственный час, на котором выступил вице-премьер Максим Акимов и министры. Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа.
Коммерсантъ05:36
Валентина Матвиенко
Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.
— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
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