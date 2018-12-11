Политика
В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению
В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидениюКоммерсантъ05:36
Во вторник, 11 декабря, в Совфеде состоялся правительственный час, на котором выступил вице-премьер Максим Акимов и министры. Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа.
Коммерсантъ05:36
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— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24
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