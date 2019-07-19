Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяцКубань 24 вчера в 04:35
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц. Исследование было проведено по данным за апрель 2019 года, оно охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий, сообщает РБК.
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Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Наука
«Разбитое сердце» повышает вероятность смерти от рака
Каждый шестой человек с «синдромом разбитого сердца» заболевает раком.
Обновлено вчера в 14:06
Единоборства
Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено в 22:57
Шоу-бизнес
Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета
Купальники подешевле выбирает и телеведущая Регина Тодоренко.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи
Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, кому вредно есть овощи.
Обновлено в 14:50
Политика
Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе
В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Футбол
РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону
Обновлено в 19:48
Здоровье
Ученые: быстрый сон помогает справиться с чувством стыда
Обновлено в 17:39
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 11:40
Кино
Блейд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах
На стриминговом сервисе Disney+ выйдут сериалы «Ванда/Вижен», «Локи», «Сокол и Зимний Солдат», «Соколиный глаз», «Блейд» и мультсериал «Что, если».
Обновлено в 22:45
Общество
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено в 21:43
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Авто
Названы самые распространенные автомобили в парке Тольятти
Как пишут специалисты «АвтостатИнфо», по состоянию на начало этого года в автопарке Тольятти насчитывается 229 067 автомобилей, из которых 138 990 экземпляров приходится на модели марки LADA.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено в 22:10
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23