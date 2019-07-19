Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяцКубань 24 19 июля в 04:35
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц. Исследование было проведено по данным за апрель 2019 года, оно охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий, сообщает РБК.
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Более 11 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц
Эхо Москвы19 июля в 07:32
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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