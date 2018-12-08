Экономика
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икруИзвестия00:09
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о резком падении цен на красную икру. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости». По его словам, стоимость продукта снизилась из-за рекордного улова лососевых в России в этом году.
Известия00:09
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с чего всё началось
Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.РИА Новостивчера в 22:00
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Энергетика
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти
Соглашение подразумевает снижение добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки странами, входящими в ОПЕК, и на 400 тысяч баррелей в сутки странами вне ОПЕК.
Обновлено в 00:52
Экономика
Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении числа иностранных работников в 2019 году почти на 20%.
Обновлено в 01:00
Экономика
США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 00:01
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:55
Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 00:38
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах
C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 00:39
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе
Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 00:07
Экономика
Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году
Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила о том, что страна может потерять до $11 млрд в предстоящие четыре года из-за российского налогового маневра.
Обновлено вчера в 15:28