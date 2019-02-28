Политика

В Росрыболовстве пояснили большие квоты для Украины на азовского бычкаРИА Новости 08:09

В пресс-службе Росрыболовства РИА Новости прокомментировали выделение Украине большей квоты на вылов бычка в Азовском море, чем России. В ведомстве отметили, что это обусловлено востребованностью рыбы.
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с чего всё началось
«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», - прокомментировал
 подписание протокола председатель Госрыбагентства Украины Ярослав Белов.
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