с чего всё началось

Новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, не вводят новые запреты, а лишь обобщают и уточняют уже действующие нормы. Об этом рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Политика В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Шоу-бизнес Юлия Барановская обратилась к пластическим хирургам Чаще всего подписчиков интересует, как Юле Барановской удается прекрасно выглядеть после трех родов.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Происшествия В Подмосковье пять человек погибли в аварии Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

Политика Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий".

Общество Новая дамба для Тулуна будет рассчитана на уровень воды в 14 метров Новые защитные сооружения в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка в июле, изменят конфигурацию и будут рассчитаны на 14 метров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Происшествия Три человека погибли во время пожара в Вологодской области "Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.

Футбол Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи» Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.

Экономика Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2» Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.

Финансы Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Армия и оружие Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Гаджеты Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».