Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалкиГазета.Ru вчера в 23:51

Начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков разъяснил новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, новые правила обобщат нормы, которые действовали до этого.
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