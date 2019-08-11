Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалкиГазета.Ru вчера в 23:51
Начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков разъяснил новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, новые правила обобщат нормы, которые действовали до этого.
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Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.
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