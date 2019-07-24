Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в РоссииГазета.Ru 03:06

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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с чего всё началось

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Известиявчера в 17:01

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Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «второго Чернобыля» в Усолье-Сибирском

Иркутск Сегодня01:10

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

РИА Новостивчера в 18:09

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Газета.Ru03:06

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

RT на русскомвчера в 22:33

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

РБКвчера в 22:16

Над россиянами нависла угроза «экологического Чернобыля»

Московский Комсомолец02:09

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Известиявчера в 17:01
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Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем

Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Наука

Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде

Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Музыка

Экс-гитарист «Кино» ответил на исполнение Metallica «Группы крови»

Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян на концерте в Москве с оркестром сыграл песню группы Metallica.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Похудевшая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников голым фото

Похудевшая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников голым фото Анфиса Чехова полностью разделась и предстала голой перед камерами.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными

Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС

По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.
Обновлено в 03:23
Общество

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Единоборства

Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева

Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Экология

Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку

В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Москве задержали Алексея Навального

Обновлено в 02:59
Политика

Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

Обновлено в 02:57
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

Китай отказался от участия в гонке вооружений

Обновлено вчера в 22:50
Космос

EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ

Обновлено 22 июля в 23:50
Политика

В «Слуге народа» решили лишать депутатов Рады мандатов за прогулы

В сформированной после выборов Верховной раде Украины следует принять специальный закон о лишении нардепов депутатского мандата за прогулы.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Религия

В РПЦ задействуют современное искусство на благо Святой Екатерины

Обновлено в 02:34
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Новые iPhone не получат разъема USB Type-C

Обновлено в 03:00
Спорт

Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ

Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено вчера в 08:33
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»

В июне следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово», оператора свалки в подмосковном Волоколамске.
Обновлено в 02:00
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Компания Audi представила кроссовер Q3 Sportback

Компания Audi расширяет свой модельный ряд еще одним кроссовером - Q3 Sportback, который представляет собой купе-версию Q3.
Обновлено в 00:02
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