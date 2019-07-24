Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

с чего всё началось

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

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