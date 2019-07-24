Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в РоссииГазета.Ru 03:06
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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с чего всё началось
Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Известиявчера в 17:01
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