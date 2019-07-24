Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в РоссииРИА Новости вчера в 18:09

Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Читать в источнике
Обсудить15
с чего всё началось

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Экологический Чернобыль» может грозить территории «Усольехимпрома» в Иркутской области

IrkutskMedia00:00

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

РИА Новостивчера в 18:09

Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля»

Байкал24вчера в 22:27

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

РБКвчера в 22:16

Росприроднадзор: предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России

Московский Комсомолецвчера в 19:59

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

RT на русскомвчера в 22:33

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica

Обновлено вчера в 21:16
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Обновлено вчера в 07:30
Политика

С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты

Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика

В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено вчера в 17:50
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех

Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа

Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми

На представленных кадрах знаменитость запечатлена голой рядом с двумя лошадьми.
Обновлено вчера в 19:09
Космос

Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру

Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Общество

Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортах

Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия".
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол

«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»

В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Авто

Volkswagen к 2022 году выведет на рынок новый компактный кроссовер

Автопроизводитель планирует выпустить новый SUV на базе модели Polo во второй половине 2021 года с выходом на мировой рынок в 2022 году.
Обновлено вчера в 03:44
Технологии

Электронные паспорта россиян оснастят чипами нового поколения

Электронные паспорта россиян хотят оборудовать чипами нового поколения, что позволит хранить в документе в два раза больше информации, чем сейчас позволяют аналоги.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана

Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Интернет

Крадущие пароли трояны атаковали за полгода более 100 тыс. россиян

За первые шесть месяцев 2019 года более 100 тысяч интернет-пользователей в России стали жертвами троянов, ворующих пароли.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

Опубликован самый короткий IQ-тест

Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Главное