Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в ТаиландеRT на русском 01:50
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Здоровье
Каждый второй пенсионер в России недоедает
Каждый второй пенсионер в России недоедает, из-за чего продолжительность жизни пожилых людей сокращается.
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Происшествия
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
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Футбол
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Авто
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Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
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Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова на один месяц и семь суток - до 7 июля.
Обновлено вчера в 12:45
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Число претендентов на пост премьера Великобритании достигло 13
Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид.
Обновлено в 06:48
Происшествия
15 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса под Ростовом
Инцидент произошел в Аксайском районе в воскресенье днем. В результате аварии пострадали как минимум 15 человек.
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В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
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Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
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Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
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Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
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Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
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Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
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Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
X5 Retail Group может приступить к созданию smart kitchen в Петербурге к началу 2020 года.
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Глава немецких социал-демократов ушла в отставку
Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
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В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов
Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.
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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
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Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
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