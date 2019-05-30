Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в ТаиландеRT на русском 01:50

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

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В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

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