В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в ТаиландеRT на русском 01:50

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

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