Происшествия
В Роспотребнадзоре рассказали о схеме обмана в автосалонахМойка78 вчера в 04:58
В Роспотребнадзоре рассказали, к каким схемам прибегают в автосалонах, чтобы обмануть клиентов. Разъяснения в ведомстве решили дать после того, как специалисты свердловского управления выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в автосалонах.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.Российская газета31 мая в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роспотребнадзоре рассказали, как в свердловских автосалонах обманывают покупателей
Областная газета31 мая в 10:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайн31 мая в 10:00
В Екатеринбурге Роспотребнадзор обратился в полицию из-за обмана клиентов в автосалонах
Znak.com31 мая в 08:25
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Здоровье
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".
Обновлено в 01:49
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Происшествия
СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
Обновлено вчера в 09:00
Игры
Игру Attack from Outer Space предлагают забрать бесплатно
Обновлено в 00:51
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Авто
Перегорела лампа ближнего света — но вот неожиданное решение
Если на кроссовере Nissan Terrano перегорит лампа ближнего света, а в бардачке не окажется запасной, ее можно заменить лампой из секции дальнего света – они одинаковые (H7).
Обновлено в 01:18
Происшествия
О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти
Обновлено в 01:14
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Здоровье
День здорового питания отмечается в России 2 июня
День здорового питания и без излишеств в еде отмечается в России 2 июня.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха
Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.
Обновлено вчера в 20:22
Транспорт
Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС
Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Единоборства
Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры
Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54