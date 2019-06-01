В Роспотребнадзоре рассказали о схеме обмана в автосалонахМойка78 вчера в 04:58

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре рассказали, к каким схемам прибегают в автосалонах, чтобы обмануть клиентов. Разъяснения в ведомстве решили дать после того, как специалисты свердловского управления выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в автосалонах.

В Роспотребнадзоре рассказали о схеме обмана в автосалонах

Здоровье Названы три неожиданные причины появления рака кожи Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".

Происшествия Неймара обвинили в изнасиловании Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Единоборства Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.

Происшествия СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Авто Перегорела лампа ближнего света — но вот неожиданное решение Если на кроссовере Nissan Terrano перегорит лампа ближнего света, а в бардачке не окажется запасной, ее можно заменить лампой из секции дальнего света – они одинаковые (H7).

Футбол Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.

Политика Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Происшествия В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".

Политика Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере один человек умер и десять пострадали в результате взрыва автобуса в Кабуле.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Здоровье День здорового питания отмечается в России 2 июня День здорового питания и без излишеств в еде отмечается в России 2 июня.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».

Здоровье Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.

Политика США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.

Транспорт Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Единоборства Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.