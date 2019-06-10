В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мороженоеОбластная газета 01:08

Сотрудники Роспотребнадзора выпустили рекомендации по выбору мороженого. Россиянам рассказали о составе и признаках качественного десерта. При покупке мороженого в первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на его этикетку.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мороженое

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