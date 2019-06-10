Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мороженоеОбластная газета 01:08
Сотрудники Роспотребнадзора выпустили рекомендации по выбору мороженого. Россиянам рассказали о составе и признаках качественного десерта. При покупке мороженого в первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на его этикетку.
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Происшествия
Замглавы Барнаула подозревают во взяточничестве
Заместителя главы Администрации Барнаула задержали. Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей.
Обновлено в 03:34
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Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла
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Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Музыка
В «тонущем» торговом центре прозвучала музыка «Титаника»
Посетители торгового центра оценили шутку музыкантов и выложили видеозапись в соцсетях.
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Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП
ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных
В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Политика
Оргкомитет ЯМЭФ определил даты форума в 2020 году
Организационный комитет Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в ходе заседания в Симферополе 8 июня подвел итоги прошедшего юбилейного форума, а также определил даты следующего — с 23 по 25 апреля 2020 года.
Обновлено в 03:55
Автоспорт
Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил Паслер
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил врио главы Оренбургской области Денис Паслер.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Общество
В России могут ограничить количество кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире.
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Здоровье
Москвичам дали рекомендации перед отпуском
От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50
Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»
Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
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