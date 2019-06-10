Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мороженоеОбластная газета 01:08

Сотрудники Роспотребнадзора выпустили рекомендации по выбору мороженого. Россиянам рассказали о составе и признаках качественного десерта. При покупке мороженого в первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на его этикетку.
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Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе мороженого

РИА Новости00:18

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

RT на русском00:30

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

РБК01:23

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественное мороженое

ФАН01:08

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выбору мороженого

ТАССвчера в 23:33

Роспотребнадзор выпустил инструкцию по выбору мороженого

Говорит Москва01:49

Россиянам рассказали, как выбрать хорошее мороженое

Летидор04 июня в 02:02
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Посетители торгового центра оценили шутку музыкантов и выложили видеозапись в соцсетях.
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«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
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Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено вчера в 10:24
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Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

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Происшествия

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ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
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Обновлено вчера в 23:33
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Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

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Экономика

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В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
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Оргкомитет ЯМЭФ определил даты форума в 2020 году

Организационный комитет Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в ходе заседания в Симферополе 8 июня подвел итоги прошедшего юбилейного форума, а также определил даты следующего — с 23 по 25 апреля 2020 года.
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Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»

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Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил врио главы Оренбургской области Денис Паслер.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
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Общество

В России могут ограничить количество кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире.
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Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
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Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

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Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
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