Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибовРБК 04:32
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней
Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник
Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Появилось видео с места расстрела полицейского и сотрудника Росгвардии
В результате на месте погиб сотрудник Росгвардии, полицейский получил ранения.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Галкин предупредил о действующих от его имени мошенниках
Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
Обновлено вчера в 05:58
Путешествия
Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов
Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Первый замначальника СКЖД арестован за взятку
Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Хоккей
СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США
Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.
Обновлено в 05:16
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Легендарная «Таманка» отмечает 79-ю годовщину со дня формирования
13 июля гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознаменная ордена Суворова дивизия имени М.И. Калинина Западного военного округа (ЗВО) отмечает 79-ю годовщину со дня формирования.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Иностранцев заинтересовали корабли проектов «Гепард» и «Каракурт»
Делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заинтересовали малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и фрегат "Гепард-3,9". Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:15
Технологии
На портале госуслуг появится сервис по исполнительному производству
В заявлении министерства отмечается, что внедрение этого сервиса позволит вдвое снизить нагрузку на федеральную службу судебных приставов, банки и другие учреждения, связанные с исполнительным производством.
Обновлено в 06:01
Политика
На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек
Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
Обновлено в 05:30