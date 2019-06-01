Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещейRT на русском 08:38

Отмечается, что ранее заявление о пользе укусов клещей сделала заслуженный врач России Наталья Толоконская. По словам Малеева, призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии — это желание популяризировать её.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рассказавшая о пользе укусов клещей врач обвинила критиков в невежестве

Ридус08:32

Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей

Lenta.ru08:30

В Роспотребнадзоре оценили заявление Толоконской о пользе укусов клещей

РЕН ТВ06:59

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Газета.Ru08:29

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

РИА Новостивчера в 21:26

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Известиявчера в 19:11

Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей

НГС.Красноярсквчера в 01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия

Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено в 06:05
Футбол

Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Обновлено в 07:34
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Алена Водонаева заявила, что «девушки никогда не будут считать ее сына скупым, безответственным и инфантильным»

Обновлено в 07:25
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Наука

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Обновлено в 06:49
Общество

«Чистый город» Путинцева прекратил вывоз омского мусора

Обновлено в 04:22
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено вчера в 11:54
Путешествия

Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество

С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах

Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Двое турецких военных погибли в перестрелке на границе с Ираном

Двое военнослужащих ВС Турции погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в провинции Ыгдыр на границе с Ираном.
Обновлено в 05:55
Происшествия

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек

Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на фото в Сети

Xiaomi Mi 9T показался на фото сам и в розничной упаковке https: / / t.co / KssPDssAJ1 pic.twitter.com / 2sbfoBishI — INews Lab (@ einfosystemcom) 31 мая 2019 г. Nation News ранее сообщало, что стала известна цена на новый флагманский смартфон от Xiaomi.
Обновлено в 03:23
Политика

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17

Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Обновлено в 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное