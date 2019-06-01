Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещейRT на русском 08:38
Отмечается, что ранее заявление о пользе укусов клещей сделала заслуженный врач России Наталья Толоконская. По словам Малеева, призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии — это желание популяризировать её.
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Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей
НГС.Красноярсквчера в 01:03
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