Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.

с чего всё началось

В Роспотребнадзоре хотят ввести маркировку биологически активных добавок (БАДов) и спортивного питания, сообщает РБК.

В Роспотребнадзоре хотят ввести маркировку БАДов и спортивного питания

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