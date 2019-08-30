Общество
Retailer.ruВ Роспотребнадзоре хотят ввести маркировку БАДов и спортивного питания
В Роспотребнадзоре хотят ввести маркировку биологически активных добавок (БАДов) и спортивного питания, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.РБКвчера в 14:58
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:38, Вашингтон
Армия и оружие
«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта
RT на русском 03:50
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Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Между Украиной и Россией начался обмен пленными
Как пишет у себя в ФБ генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Музыка
Стало известно место проведения следующего «Евровидения»
Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.
Lenta.ru 07:05
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Общество
В России предложили продлить летние каникулы до октября
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 23:37
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7
Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.
Газета.Ru 06:57
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.
Lenta.ru 07:12
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Армия и оружие
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Происшествия
В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД
Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.
Известия 06:44
Шоу-бизнес
Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с Курбаном Омаровым
Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с Курбаном Омаровым, которые активно появляются в СМИ.
Актуальные Новости 04:08
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Гаджеты
OnePlus 7T получит тройную камеру и дисплей с частотой 90 Гц
Megaobzor.com вчера в 14:52
Космос
Разработан космический телескоп «Джеймс Уэбб»
Исследователи сообщили, что они завершили строительство нового космического телескопа «Джеймс Уэбб».
NewInform вчера в 13:49
Футбол
«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА
Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
Sports.ru 02:51
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
В украинской телерадиокомпании НОТУ проходят обыски
По данным источников «Детектор медиа», обыски проходят по шести адресам, в том числе у председателя правления НОТУ Зураба Аласании.
Rambler News Service 03:49
Транспорт
ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД
Ранее в соцсетях были распространены видеоролики, на которых заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время постоянный скоростной режим на МКАД — 100 км/ ч. Исключения составляют лишь участки дороги, где проводятся ремонтные работы и существуют временные ограничения.
Известия 05:40
Политика
Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ
Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.
Телеканал 360° 02:29
Происшествия
В Челябинске задержан сотрудник мэрии Верхнего Уфалея
В Челябинске силовиками пойман сотрудник одного из отделов мэрии Верхнего Уфалея.
REGNUM 07:15
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Экономика
Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад.
Ведомости вчера в 15:06