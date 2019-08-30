Общество

Retailer.ruRetailer.ruВ Роспотребнадзоре хотят ввести маркировку БАДов и спортивного питания

В Роспотребнадзоре хотят ввести маркировку биологически активных добавок (БАДов) и спортивного питания, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с таким предложением руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила 27 июня этого года в Минпромторг.
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