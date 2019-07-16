Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор. В сообщении ведомства отмечается, что хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах с полками.

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба

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