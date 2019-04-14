Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервовRT на русском вчера в 23:37
Отмечается, что при изготовлении рыбной консервы из мороженой рыбной продукции это должно быть отмечено в маркировке. По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%. Ранее в ведомстве дали рекомендации по выбору блинов в период Масленицы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов
Агентство Москвавчера в 23:49
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено вчера в 13:57
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Авто
Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак
В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Общество
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Храните чеки три года
Закон о защите прав потребителей не обязывает нас хранить чеки и квитанции, ведь, согласно п. 5 ст. 18, в качестве доказательства совершения и оплаты покупки или услуги можно предъявить и другие доказательства.
Обновлено вчера в 18:09
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено вчера в 03:40
Культура
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:44
Гаджеты
LG представила телевизор с прозрачным экраном
Компания LG Electronics показала 55-дюймовый телевизор на недавней выставке в Тайбэе.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Футбол
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Налоги-невидимки: насколько они облегчают наши кошельки
Чтобы понять, как именно «дурють нашего брата» сказками о страшной налоговой нагрузке в поганом буржуинстве и легкости и необременительности нижайших наших налогов, надо разобраться в двух базовых категориях: что такое прямые налоги, а что — косвенные.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье
Сотрудники аптек редко сообщают о нежелательных реакциях на лекарства
Ежегодно в Росздравнадзор поступает порядка 25 тыс. сообщений о нежелательных реакциях, из них около 60 рекомендаций Минздрава по изменению инструкций, несколько приостановлений обращения ЛП и порядка пятисот писем для специалистов здравоохранения о готовящихся изменениях в инструкции или о дополнительных мерах предосторожности в рамках существующей инструкции.
Обновлено вчера в 11:54