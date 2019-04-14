Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервовRT на русском вчера в 23:37

Отмечается, что при изготовлении рыбной консервы из мороженой рыбной продукции это должно быть отмечено в маркировке. По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%. Ранее в ведомстве дали рекомендации по выбору блинов в период Масленицы.
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Эксперты рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

Вечерняя Москвавчера в 23:53

Россиян научили выбирать рыбные консервы

Газета.Ruвчера в 23:52

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

РИА Новостивчера в 23:21

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

RT на русскомвчера в 23:37

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов

Агентство Москвавчера в 23:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено вчера в 13:57
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»

Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Авто

Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак

В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено 12 апреля в 12:34
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Общество

Храните чеки три года

Закон о защите прав потребителей не обязывает нас хранить чеки и квитанции, ведь, согласно п. 5 ст. 18, в качестве доказательства совершения и оплаты покупки или услуги можно предъявить и другие доказательства.
Обновлено вчера в 18:09
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»

«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено вчера в 03:40
Культура

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:44
Гаджеты

LG представила телевизор с прозрачным экраном

Компания LG Electronics показала 55-дюймовый телевизор на недавней выставке в Тайбэе.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено вчера в 09:00
Общество

Налоги-невидимки: насколько они облегчают наши кошельки

Чтобы понять, как именно «дурють нашего брата» сказками о страшной налоговой нагрузке в поганом буржуинстве и легкости и необременительности нижайших наших налогов, надо разобраться в двух базовых категориях: что такое прямые налоги, а что — косвенные.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье

Сотрудники аптек редко сообщают о нежелательных реакциях на лекарства

Ежегодно в Росздравнадзор поступает порядка 25 тыс. сообщений о нежелательных реакциях, из них около 60 рекомендаций Минздрава по изменению инструкций, несколько приостановлений обращения ЛП и порядка пятисот писем для специалистов здравоохранения о готовящихся изменениях в инструкции или о дополнительных мерах предосторожности в рамках существующей инструкции.
Обновлено вчера в 11:54
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