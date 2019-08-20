Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 годуИзвестия вчера в 22:15
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 19 августа сообщила «Российская газета». В основном изменения стали незначительными.
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с чего всё началось
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год. Изменения в едином госэкзамене, как оказалось, планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом.Российская газетавчера в 13:25
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Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
Обновлено в 10:32
Происшествия
СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве
Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Экономика
Прибыль Xiaomi во втором квартале не оправдала прогнозов
Прибыль китайского производителя электроники Xiaomi Corp не оправдала ожиданий во втором квартале 2019 года на фоне слабого спроса на смартфоны в условиях замедления экономики КНР.
Обновлено в 07:52
Экономика
Суд арестовал счета петербургского миллиардера Александра Кашина
Арбитражный суд Петербурга арестовал счета и имущество бизнесмена Александра Кашина, постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Опубликованы фотографии салона и кабины севшего в поле A321
Телеканал «360» опубликовал фотографии салона и кабины пилотов севшего в подмосковном кукурузном поле самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Политика
Глава партии Зеленского назвал кандидата на пост спикера Рады
Пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит назначить главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, сообщил журналистам во вторник сам Разумков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Футбол
Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что наслаждается настоящим и при этом не исключает больших перемен в будущем.
Обновлено в 08:52
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Кино
«Джон Сноу» заявил, что может быть бездетным после «Игры престолов»
Исполнитель роли Джона Сноу из "Игры престолов" Кит Харингтон поделился воспоминаниями о тяжелых съемках в сериале.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Наука
В Китае собираются продавать клонированных котов
Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39