В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий. Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно - это самый "молодой" ЕГЭ: впервые выпускники сдавали его только в 2019 году.

с чего всё началось

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

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