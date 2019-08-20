Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 годуРИА Новости 04:13
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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с чего всё началось
В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий. Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно - это самый "молодой" ЕГЭ: впервые выпускники сдавали его только в 2019 году.Российская газетавчера в 13:25
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Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Дмитрий Сычев: «С футболом не попрощался, сейчас ведем переговоры»
Уже могу делать беговую работу. Если на обследовании мне скажут, что все хорошо, то я приступаю к тренировкам и уже буду вести переговоры.
Обновлено в 12:10
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Авто
Rolls-Royce Cullinan получит версию Black Badge
Rolls-Royce Black Badge Cullinan в модификации Black Badge получит особые элементы декора кузова и салона, а также более мощный двигатель.
Обновлено в 11:38
Космос
Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей
Обновлено в 07:32
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Политика
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада
Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 06:20
Футбол
Клопп может завершить карьеру через 2-3 года
Лучший тренер года по версии Bild, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью немецкому изданию поделился планами на будущее.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Хилькевич поделилась редкими фото с подросшей дочкой Марией
Анна Хилькевич в 2015 году впервые стала мамой. Тогда на свет появилась дочка Арианна.
Обновлено вчера в 11:03
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Обновлено в 11:08
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
Обновлено в 07:01
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Для реабилитации взрослых Минздрав разработал отдельный порядок
«Необходимость принятия отдельного порядка организации оказания медицинской реабилитации для взрослого населения связана с особенностями проведения медицинской реабилитации у детского населения», — следует из сопроводительных документов.
Обновлено в 09:59
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Два украинских моряка умерли на танкере в Черном море
Минувшей ночью на танкере «Магус» под флагом Панамы, который находился в Черном море в районе Тамани, произошло ЧП.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
LG увеличила штат ради помощи Apple в создании уродливых камер
Стало известно, что ради предстоящего iPhone 11, партнёр Apple четыре раза за лето увеличил свой штат сотрудников на 680 человек.
Обновлено в 10:11
Политика
На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
Обновлено в 03:18
Общество
Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку
Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11