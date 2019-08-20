Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 годуРИА Новости 04:13

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий. Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно - это самый "молодой" ЕГЭ: впервые выпускники сдавали его только в 2019 году.
Российская газетавчера в 13:25

Подробнее о событии

Единый минимум

Российская газета09:33

В ФИПИ рассказали об изменениях в материалах ЕГЭ на следующий год

Росбалт05:51

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

Известиявчера в 22:15

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

РИА Новости04:13

Для выпускников 2020 года изменили ЕГЭ

URA.Ruвчера в 15:40

Разработчики ЕГЭ раскрыли изменения в экзамене

Телеканал 360°вчера в 15:58

Разработчики ЕГЭ анонсировали изменения в экзамене в 2020 году

РБКвчера в 15:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
Наука

Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса

Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Дмитрий Сычев: «С футболом не попрощался, сейчас ведем переговоры»

Уже могу делать беговую работу. Если на обследовании мне скажут, что все хорошо, то я приступаю к тренировкам и уже буду вести переговоры.
Обновлено в 12:10
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления

Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Авто

Rolls-Royce Cullinan получит версию Black Badge

Rolls-Royce Black Badge Cullinan в модификации Black Badge получит особые элементы декора кузова и салона, а также более мощный двигатель.
Обновлено в 11:38
Космос

Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей

Обновлено в 07:32
Происшествия

Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя

Обновлено в 10:03
Политика

МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада

Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 06:20
Футбол

Клопп может завершить карьеру через 2-3 года

Лучший тренер года по версии Bild, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью немецкому изданию поделился планами на будущее.
Обновлено в 08:23
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Общество

Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России

Обновлено вчера в 03:31
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Хилькевич поделилась редкими фото с подросшей дочкой Марией

Анна Хилькевич в 2015 году впервые стала мамой. Тогда на свет появилась дочка Арианна.
Обновлено вчера в 11:03
Космос

Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике

В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Музыка

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Обновлено в 11:08
Общество

Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает кошку, лечащую от похмелья

Обновлено в 06:38
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
Обновлено в 07:01
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Игры

EA показала геймплей Need for Speed: Heat

Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Для реабилитации взрослых Минздрав разработал отдельный порядок

«Необходимость принятия отдельного порядка организации оказания медицинской реабилитации для взрослого населения связана с особенностями проведения медицинской реабилитации у детского населения», — следует из сопроводительных документов.
Обновлено в 09:59
Политика

Премьер-министр Италии объявил об отставке

В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн

Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Два украинских моряка умерли на танкере в Черном море

Минувшей ночью на танкере «Магус» под флагом Панамы, который находился в Черном море в районе Тамани, произошло ЧП.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

LG увеличила штат ради помощи Apple в создании уродливых камер

Стало известно, что ради предстоящего iPhone 11, партнёр Apple четыре раза за лето увеличил свой штат сотрудников на 680 человек.
Обновлено в 10:11
Политика

На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов

Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
Обновлено в 03:18
Общество

Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку

Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное