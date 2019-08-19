Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 годуРИА Новости 04:13
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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с чего всё началось
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год. Изменения в едином госэкзамене, как оказалось, планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом.Российская газетавчера в 13:25
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