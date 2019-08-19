Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год. Изменения в едином госэкзамене, как оказалось, планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом.

с чего всё началось

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

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