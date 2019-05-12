Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуRT на русском вчера в 20:21

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
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В России меняют правила сдачи ЕГЭ

URA.Ruвчера в 22:33

Восемь регионов РФ получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам

Московский Комсомолецвчера в 19:59

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

RT на русскомвчера в 20:21

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в процедуре ЕГЭ

Телеканал 360°вчера в 20:10

В 2019 году тесты ЕГЭ передадут 8 регионам в виде зашифрованных файлов

РБКвчера в 22:09

«Известия»: восемь регионов России получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам

ТАССвчера в 18:55

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

Известиявчера в 18:55
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Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Зеленский приехал на репетицию инаугурации

На репетицию инаугурации прибыл вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Футбол

Хаким Зиех хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону»

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех назвал свои любимые команды, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама.
Обновлено в 01:45
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Общество

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

От укусов клещей продолжают страдать амурчане

За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Украинские силовики пять раз за сутки обстреливали территорию ЛНР

Обновлено в 01:46
Футбол

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса». Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
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