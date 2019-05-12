Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуRT на русском вчера в 20:21
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Восемь регионов РФ получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам
Московский Комсомолецвчера в 19:59
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