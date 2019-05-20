Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуRT на русском вчера в 20:21

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
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В России меняют правила сдачи ЕГЭ

URA.Ruвчера в 22:33

Восемь регионов РФ получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам

Московский Комсомолецвчера в 19:59

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

RT на русскомвчера в 20:21

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в процедуре ЕГЭ

Телеканал 360°вчера в 20:10

В 2019 году тесты ЕГЭ передадут 8 регионам в виде зашифрованных файлов

РБКвчера в 22:09

«Известия»: восемь регионов России получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам

ТАССвчера в 18:55

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

Известиявчера в 18:55
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Обновлено в 03:36
Политика

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Избранный президент Владимир Зеленский принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Видеотрансляцию церемонии ведет РБК.
Обновлено в 03:28
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Обновлено в 03:08
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Единоборства

Макгрегор выложил фото с Овечкиным с подписью на русском языке

Обновлено в 03:39
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Экономика

Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено вчера в 03:24
Политика

Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права голоса России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Семь Rafale не смогли сесть на палубу «Шарля де Голля» у берегов Индонезии

Семь истребителей ВМС Франции в субботу должны были вернуться на борт «Шарля де Голля» после окончания одного из этапов учений, но не смогли этого сделать.
Обновлено в 00:43
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Политика

Договор об основах отношений между РФ и Белизом внесен в Госдуму

Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Обновлено в 03:26
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Спорт

Фанаты подарили Загитовой на день рождения статуэтку-конек

Поклонники российской фигуристки Алины Загитовой приготовили для нее необычный подарок в честь дня рождения.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Здоровье

В Волгоградской области клещи покусали 571 человека

По данным еженедельного мониторинга на сегодняшний день в медицинские организации обратились 571 человек, пострадавших от укусов клещей, что в целом не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:52
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