В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуRT на русском вчера в 20:21

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

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