Армия и оружие
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
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