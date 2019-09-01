Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Рособоронэкспорт анонсировал миллиардные контракты на поставку российской военной техники за рубеж

Эхо Москвы04:32

РФ подпишет по итогам МАКС контракты по военной технике на несколько миллиардов долларов

ТАСС04:01

В «Рособоронэкспорте» заявили о подготовке миллиардных контрактов по итогам МАКСа

Интерфакс03:27

Рособоронэкспорт с начала года экспортировал оружие на $ 8,5 млрд

РЕН ТВ03:55

«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд

RT на русском03:37

«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

РБК04:00

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости03:53
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:48, Вашингтон
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31 августа в Лондоне на ринг в главном бою большого вечера бокса вышли украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.
Комсомольская правда вчера в 18:40
Происшествия

Сироткин отреагировал на смерть Юбера

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В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
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Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
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Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
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Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26
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Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
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