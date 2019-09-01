Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:48, Вашингтон
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
Политика
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Польше призвал предпринимателей инвестировать в Украину, пообещав лично защищать эти инвестиции, сообщает его пресс-служба.
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Олег Митяев о супруге: «Сначала она стала моей любовницей»
Олег Митяев стал известен после легендарной песни «Изгиб гитары желтой».
Хорошие новости 03:58
Политика
Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну
Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
Экономика
Росрыболовство: крабовые аукционы принесут казне более 125 млрд рублей
Доход государства от проведения крабовых аукционов может превысить заявленные ранее 125,5 млрд рублей, заявил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов 31 августа в ходе пресс-конференции, посвященной организации аукционов.
Красная весна вчера в 10:35
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Екатерина Боярская опубликовала кадр в прозрачном боди
Екатерина Боярская позировала перед камерой в черном нижнем белье и прозрачном боди.
OAnews 01:04
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Единоборства
Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс
31 августа в Лондоне на ринг в главном бою большого вечера бокса вышли украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.
Комсомольская правда вчера в 18:40
Происшествия
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Армия и оружие
Индийские летчики испытали МиГ-35
На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета 04:16
Киберспорт
Фанаты недовольны жадностью создателей MTG Arena после анонса Исторического формата
В ноябре появится Исторический формат, в нём можно играть всеми картами MTG Arena.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в «Лефортово»
В эфире украинского телеканала «112» Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Инфо24 30 августа в 10:14
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Политика
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
Политика
Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
РБК 05:25
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака
Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
The GEEK 03:26