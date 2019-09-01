Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Здоровье
Врач рассказала, как бороться со спазмами желудка
Едят быстро, на ночь, употребляют не самые качественные полуфабрикаты. Как результат — вздутие живота и спазмы желудка.
Вечерняя Москва 10:31
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Кино
Триллер «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
Лидер прошлой недели - американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса - занял второе место, собрав за уикенд 59,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели - 518,5 миллиона рублей).
РИА Новости 17:45
Общество
В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всех 100 округах штата в связи с ураганом "Дориан".
Вести.Ru 18:29
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Происшествия
Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Российская газета 18:48
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Аргументы недели 08:03
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Футбол
«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна
Матч ТВ 19:03
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Энергетика
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor 30 августа в 09:45
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Здоровье
18-летняя американка едва не умерла из-за вейпа
18-летняя жительница США Мэдди Нельсон чуть не умерла из-за того, что "курила" вейпы на протяжении трех лет.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Игры
Свежий геймплейный ролик Greedfall демонстрирует боевую систему
Игромания.ру 04:46
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52
Финансы
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 18:35