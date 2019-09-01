Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

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