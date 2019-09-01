Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.
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В «Рособоронэкспорте» заявили о подготовке миллиардных контрактов по итогам МАКСа
Интерфаксвчера в 03:27
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News.ru вчера в 07:00
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ТАСС вчера в 19:10
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«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
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ТАСС вчера в 22:53
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Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
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В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гриппа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:38
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Из-за огромного долга перед банком в 8,2 миллиона рублей житель Иркутска лишился 10-этажного здания в центре города, которое было в залоге.
КП - Иркутск вчера в 23:17
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Индийские летчики испытали МиГ-35
На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета вчера в 04:16
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 — дети.
РИА Новости вчера в 03:33
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ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
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Некоторые люди считают, что польза иглоукалывания не доказана учеными, однако это миф.
Live24 01:11
Общество
В России увеличится продолжительность жизни до 80 лет
Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.
Экспресс газета вчера в 03:59
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iReactor вчера в 22:16
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru 31 августа в 23:18
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Саратовец убил больную двухмесячную дочь
Stroysar.ru 00:32
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 31 августа в 07:46
Общество
Составлен рейтинг регионов по доступности электричества
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ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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По возвращении на родину беременная девушка почувствовала себя плохо на борту лайнера.
Пятый канал 01:23
Шоу-бизнес
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Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
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Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены для осмотра инфраструктуры.
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Политика
Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши
Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
Московский Комсомолец вчера в 15:34