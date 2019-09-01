Рособоронэкспорт планирует по итогам МАКС-2019 подписать контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств ПВО на сумму несколько миллиардов долларов. Об этом заявил в воскресенье глава компании Александр Михеев.

с чего всё началось

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

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