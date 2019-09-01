Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Рособоронэкспорт планирует по итогам МАКС-2019 подписать контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств ПВО на сумму несколько миллиардов долларов. Об этом заявил в воскресенье глава компании Александр Михеев.ТАСС04:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Стало известно о новых санкциях против России
Ранее лидер США Дональд Трамп выказал РФ свое расположение, отметив высокую вероятность того, что главу страны Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7.
Утро.ru 06:21
Армия и оружие
После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы
После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.
REGNUM 05:22
Политика
Польша выставит Германии счет за Вторую мировую
Телеканал 360° 08:18
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном
Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Московский футбольный клуб "Спартак" подписал трудовое соглашение с полузащитником Алексом Кралом, который выступал за чешскую "Славию".
Газета.Ru 06:31
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Хоккей
ЦСКА — Авангард 1:2 (2-й период)
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Авто
Немцы сделали кабриолет на базе УАЗа
Кроме красивого имени, изящный кабриолет получил усилитель руля от ZF, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein и сиденья Recaro с выраженной боковой поддержкой.
Автоновости дня вчера в 10:26
Общество
Новые правила с 1 сентября упростят жизнь водителям
DriveNN.ru 08:00
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 09:06
Армия и оружие
Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Происшествия
Зарезавший двухмесячную дочь россиянин признал вину
Житель Саратова, обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией, признал свою вину.
Lenta.ru 06:22