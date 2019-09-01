Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Футбол
Эвертон — Вулверхэмптон 3:2
«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.
Спорт-Экспресс 10:54
Политика
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости вчера в 21:25
Футбол
В матче «Спартак» - «Зенит» судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора
ТАСС 12:53
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском 12:32
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Бой продлился все 12 раундов и закончился победой российского боксера единогласным решением судей: 117-111, 117-111, 117-111.
Sports.ru вчера в 17:14
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Политика
Польша обвинила Россию в небрежении к исторической правде
По мнению Варшавы, Россия не заинтересована в сохранении исторической правды о Второй мировой войне.
Победа РФ 09:13
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы 10:30
Футбол
«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»
RT на русском 12:37
Авто
Тюнеры сделали жемчужно-белый Bugatti Chiron для рэпера
Пост Малоун не очень много писал о машине на своих страницах в социальных сетях, но в Сети есть небольшое видео, где продемонстрирован уникальный Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. Как отметил рэпер, этот автомобиль не похож на другие автомобили, а также он добавил: «Я чертовски люблю это».
32CARS.ru 02:44
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Футбол
Сергей Семак: «Нет забитых мячей? Тенденции в этом нет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» отметил, что не видит проблем в том, что команда в последних играх не может забить.
Спорт-Экспресс 11:54
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Армия и оружие
Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ
Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48