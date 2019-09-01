Политика
Народные новостиРособоронэкспорт ожидает миллиардные контракты по итогам МАКС-2019
Как стало известно, в рамках авиакосмического салона Рособоронэкспорт провел более двух сотен предконтрактных переговоров, в результате чего ожидает пополнения портфеля заказчиков на несколько миллиардов долларов, отмечает RT.
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Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Авто
Новая Lada 4x4 получит французскую платформу
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости 18:01
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Lenta.ru 17:07
Общество
Новые правила оформления ДТП вступили в силу
В понедельник, 1 сентября, вступили в силу поправки к закону об ОСАГО.
ИА ЯСИА 12:07
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 21:41
Общество
В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана Дориан
В связи с надвигающимся ураганом Дориан на всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация.
Коммерсантъ 20:38
Политика
Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости 21:04
Происшествия
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни
Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.
Lenta.ru 21:21
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Происшествия
МВД досталось от милицейского клуба
Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 19:12
Общество
Режим ЧС ввели из-за обмеления реки Лена в Якутии
В Якутске и в городском округе Жатай объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:35
Футбол
«Бетис» не отпустит Лорена Морона в «Локомотив»
«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива».
Sport24.ru 10:57
Общество
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в $37,6 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37,6 млн) разыгран в Канаде.
ТАСС вчера в 11:04
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня 01:20
Авто
Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid
Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.
ГЛАС.RU вчера в 15:35
Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс вчера в 08:14
Здоровье
Профессор: четыре вещи, которые разрушают сосуды, и четыре вещи, которые поддерживают здоровье
Мартин Галле перечислил самых больших врагов сосудов, а также назвал четыре способа сохранить их здоровыми и эластичными.
MedikForum.ru 19:25
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 30 августа в 05:55
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25