Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Газета.Ru 10:57
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Футбол
Новичок «Спартака» Крал: впервые приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый
Вести.Ru 09:35
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки
В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось.
Рамблер 10:54
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском вчера в 15:38
Политика
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
Пятый канал вчера в 09:49
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе
Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
RT на русском 10:58
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Здоровье
Цены на услуги скорой помощи в Латвии выросли
Ранее Sputnik Латвия сообщал, что в этом году с ростом зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с 1 сентября будет увеличена и плата за услуги "скорой".
Sputnik Латвия 10:32
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене линеек в школах
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что родители учеников сообщили об отмене торжественных линеек в честь начала учебного года 2 сентября в некоторых школах Москвы.
РБК 09:45
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве
Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Музыка
Танцы Агилеры с мужчинами у барной стойки в московском клубе попали на видео
Американская певица Кристина Агилера была замечена в компании мужчин в московском клубе ICON.
Lenta.ru 10:16
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
Культура
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» собрал в прокате в РФ 1 млрд рублей
Менее чем за месяц лента собрала в российском прокате 1 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Кино
Кэмерон намерен сделать нового «Терминатора» трилогией
Кэмерон сообщил журналистам, что идея создать новую трилогию во вселенной «Терминатора» появилась после привлечения к проекту Линды Хэмилтон – исполнительницы роли Сары Коннор в оригинальных фильмах франшизы.
Экономика сегодня 05:23
Футбол
Парфёнов: «Ошибка простая, и такой соперник не прощает»
Еще раз говорю: с любым соперником. Забивая два мяча минимум, нужно брать очки не то, что ничья, нужно побеждать.
Евро-футбол.ру 09:21