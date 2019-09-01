Политика
РИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
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Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
Российская газета 06:05
Происшествия
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«Спартак» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России по футболу.
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Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:26
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МИР 24 04:07
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
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Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе
Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
RT на русском 10:58
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Два человека, находившиеся на борту, погибли в результате падения вертолета в реку Клязьму в Подмосковье.
Известия вчера в 15:01
Армия и оружие
Израиль нанес ответный удар по территории Ливана
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
ТАСС 10:27
Политика
Акция протеста против Трампа и Пенса проходит в Варшаве
Активисты Студенческого антифашистского комитета устроили в Варшаве акцию протеста во время визита в Польшу вице-президента США Майкла Пенса в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.
News.ru 10:27
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой за "бестактную оговорку".
РИА Новости 10:05
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие
В России начали производство самого мощного ракетного двигателя
Научно-производственное объединение «Энергомаш», которое входит в структуру «Роскосмоса», приступило к изготовлению самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Происшествия
В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции
Избитый в августе 2019 года майором полиции Денисом Тереховым 17-летний подросток Иван Вахрушин скончался в больнице, об этом 31 августа сообщает издание «Брянские новости» со ссылкой на родственников погибшего.
REGNUM 07:46
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
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Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты
Уничтожение бронетехники на расстоянии в несколько километров, автоматическое наведение на цель и почти пятидесятилетняя армейская карьера — противотанковый комплекс "Фагот" благодаря простоте, надежности и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
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Шоу-бизнес
Жена Овечкина призналась, что материнство «перевернуло» ее жизнь
В недавнем интервью младшая дочь покойной Веры Глаголевой призналась, что материнство «перевернуло» всю ее жизнь.
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Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
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Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
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Политика
Зеленский рассказал о подготовке встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести первые личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на встрече «нормандской четверки» по Донбассу.
Росбалт вчера в 16:26