Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»Ведомости 08:42

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Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
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Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИнтерфакс - Россия 14:45
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