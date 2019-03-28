Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»Ведомости 08:42

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
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Михаил Леонтьев
Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИнтерфакс - Россия 14:45

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В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева

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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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