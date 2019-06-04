В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал вчера в 15:29

с чего всё началось

Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.

В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Политика На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.

Армия и оружие Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35 Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Армия и оружие Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос» На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Происшествия В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная, довольно мощная аварийно-спасательная служба».

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Путешествия Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.

Общество Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Шоу-бизнес Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.

Общество Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.

Технологии Учёные разработали дешёвые датчики годности продуктов Учёные из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) заявили, что созданные ими бумажно-угольные электрические датчики газа (paper-based electrical gas sensors, или PEGS) способны обнаруживать первые признаки разложения мяса или рыбы и передавать эту информацию на смартфон.

Политика Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Армия и оружие Палубные лётчики СФ отработали воздушный бой над Кольским полуостровом Учебно-тренировочные полеты проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеоусловиях.

Авто Kia официально показала кроссовер Kia XCeed Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.

Экономика СП Сбербанка и SOCAR купило 80% акций Антипинского НПЗ Созданное Сбербанком и азербайджанской SOCAR трейдинговое СП — ООО «Сокар Энергоресурс» — приобрело 80% акций Антипинского НПЗ.