Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал 15:29
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ru13:51
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Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
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Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.
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Политика
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Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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Политика
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Политика
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Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
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Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
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Обновлено в 08:47
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
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Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»
Обновлено в 12:29
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13
Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13.
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Происшествия
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Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Наука
Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей
Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
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Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
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Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
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Политика
Зеленский объяснил свою позицию по ситуации с «ПриватБанком»
В ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет защищать страну и украинцев в ситуации с «ПриватБанком», и «игры бывших владельцев в судах» ему не интересны.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28