В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал 15:29

с чего всё началось

Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.

В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»

Культура Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.

Кино Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.

Политика Савченко сравнила заявления Зеленского с выступлениями Порошенко Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сравнила заявления президента Владимира Зеленского в Брюсселе с выступлениями прошлого украинского лидера Петра Порошенко.

Политика 120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии 120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Анрея Бабиша.

Политика Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.

Кино Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен» Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Политика Трамп считает, что Brexit принесет пользу Великобритании Brexit должен состояться, он принесет пользу Британии, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Происшествия Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.

Здоровье Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Происшествия Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.

Наука Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Теннис В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.

Политика Зеленский объяснил свою позицию по ситуации с «ПриватБанком» В ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет защищать страну и украинцев в ситуации с «ПриватБанком», и «игры бывших владельцев в судах» ему не интересны.