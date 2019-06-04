В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал 15:29

с чего всё началось

Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.

В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»

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Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

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Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Космос Завершен космический проект «Спектр-Р» Государственная комиссия по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение завершить проект.

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