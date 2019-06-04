Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал 15:29
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ru13:51
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Обновлено вчера в 22:32
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В документах ЦБ приведена статистика, согласно которой на 1 января 2019 года объём прямых инвестиций по всем отраслям экономики РФ составил 496,6 млрд долларов.
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В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
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Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
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