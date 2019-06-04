Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал 15:29
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ru13:51
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Обновлено в 17:20
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Международный астрономический союз принял решение о присвоении одной из малых планет Солнечной системы имени азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в связи с его 650-летием.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
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Обновлено вчера в 18:36
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Борцов с гомеопатией и с глобальным обманом пациентов много, недавно научный консультативный совет европейских академий (EASAC) рассказал на 12-ти страницах о том, как необходимо усилить воздействие на уход гомеопатии.
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
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Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
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Лондон после выхода Великобритании из Европейского союза может послужить фоном для создателей следующей части Watch Dogs.
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В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
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