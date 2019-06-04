Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал вчера в 15:29
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ruвчера в 13:51
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:25
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Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе
В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Официально: Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка
Решетова тоже на своей странице опубликовала фото, по которым заметно, что у модели уже большой срок.
Обновлено в 08:59
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
Обновлено в 07:13
Политика
Отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС показал опрос
Опрос показал отношение украинцев к курсу страны на вступление в ЕС и НАТО.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Дополнительный отряд МЧС не пустили в Шереметьево из-за закрытой полосы
Заместитель главы МЧС Павел Барышев рассказал, что дополнительные силы МЧС России не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Два отеля заминированы в центре Москвы
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Экономика
Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Футбол
Нобоа назвал Семака «русским Зиданом»
Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан его вполне можно так назвать.
Обновлено в 09:39
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Культура
Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево
Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Экономика
РЖД потратит 1,1 млрд евро на новые «Сапсаны»
Обновлено в 03:27