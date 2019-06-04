В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»Пятый канал вчера в 15:29

с чего всё началось

Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.

В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»

Армия и оружие В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.

Экономика Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.

Происшествия ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Шоу-бизнес Официально: Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка Решетова тоже на своей странице опубликовала фото, по которым заметно, что у модели уже большой срок.

Общество В Петербурге открыли легальный бордель с куклами Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.

Политика Отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС показал опрос Опрос показал отношение украинцев к курсу страны на вступление в ЕС и НАТО.

Армия и оружие Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Происшествия В квартире вице-мэра российского города нашли бордель Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.

Происшествия Административное здание горит на востоке Москвы Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.

Происшествия Дополнительный отряд МЧС не пустили в Шереметьево из-за закрытой полосы Заместитель главы МЧС Павел Барышев рассказал, что дополнительные силы МЧС России не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот».

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.

Экономика Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.

Происшествия Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.

Футбол Нобоа назвал Семака «русским Зиданом» Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан его вполне можно так назвать.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Экономика Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

Культура Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.

Политика СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.