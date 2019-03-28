Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали дело ИшаеваИзвестия 09:36

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании. Об этом заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.
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Светлана Петренко
Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 09:05
с чего всё началось
В сообщении Следственного комитета России говорится
, что Ишаев обеспечил «заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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