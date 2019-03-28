Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали дело ИшаеваИзвестия 09:36
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании. Об этом заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.
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Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
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