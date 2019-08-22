Энергетика
За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасльКоммерсантъ вчера в 19:00
Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъвчера в 19:00
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Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено в 10:11
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Компания Google назвала новую мобильную ОС Android 10
Новая ОС для мобильных устройств будет называться просто — Android 10, то есть буква Q уже ничего не обозначает, хотя изначально предполагали, что Android будет носить название Quiche (сладкий пирог) или Quinoa (семена киноа).
Обновлено в 15:13
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".
Обновлено в 12:35
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Музыка
Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым
Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.
Обновлено в 09:51
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Над Петербургом прогремит салют 22 августа
В Северной столице отпразднуют 155-летие создания Западного военного округа. Все произойдет 22 августа в 10 часов вечера, сообщили в ЗВО.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Зеленский предложил украинцам отметить День флага флешмобом
Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:50
Культура
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Авто
Самыми «мужскими» марками машин в России стали Infiniti и УАЗ
Обновлено в 09:07
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Футбол
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Политика
Трамп поговорит с Меркель про зависимость Германии от российского газа
Американский лидер Дональд Трамп встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях G7 и обсудит зависимость Германии от газа из России.
Обновлено в 15:37
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00