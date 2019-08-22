Энергетика

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасльКоммерсантъ вчера в 19:00

Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 19:00

Подробнее о событии

Минфин назвал безальтернативным повышение налогов для компенсации льгот «Роснефти»

Интерфакс08:16

В «Роснефти» назвали «троллингом» идею Минфина ввести НДПИ на попутный газ

Коммерсантъ12:16

В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ

РБК10:24

«Роснефть» заявила, что не намерена обсуждать в прессе льготы для Приобского месторождения

ПРАЙМ14:22

Минфин объяснил, зачем увеличивать налоги для нефтяников

Ведомости09:33

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет «Ъ»

РИА Новости01:38

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

ТАСС00:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Обновлено в 10:11
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Компания Google назвала новую мобильную ОС Android 10

Новая ОС для мобильных устройств будет называться просто — Android 10, то есть буква Q уже ничего не обозначает, хотя изначально предполагали, что Android будет носить название Quiche (сладкий пирог) или Quinoa (семена киноа).
Обновлено в 15:13
Политика

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД

США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Общество

Чемпионат для умеющих работать руками: в Казани стартовал WorldSkills

Обновлено в 13:51
Культура

Умер заслуженный артист Виктор Власов

Обновлено в 15:25
Политика

Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".
Обновлено в 12:35
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Музыка

Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым

Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.
Обновлено в 09:51
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Над Петербургом прогремит салют 22 августа

В Северной столице отпразднуют 155-летие создания Западного военного округа. Все произойдет 22 августа в 10 часов вечера, сообщили в ЗВО.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Зеленский предложил украинцам отметить День флага флешмобом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:50
Культура

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Авто

Самыми «мужскими» марками машин в России стали Infiniti и УАЗ

Обновлено в 09:07
Космос

Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Футбол

Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Политика

Трамп поговорит с Меркель про зависимость Германии от российского газа

Американский лидер Дональд Трамп встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях G7 и обсудит зависимость Германии от газа из России.
Обновлено в 15:37
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Футбол

В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски

По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Приобское нефтяное месторождение
Гигантское нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, правого - в 1999 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное