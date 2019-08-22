«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

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