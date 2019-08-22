Энергетика
За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасльКоммерсантъ вчера в 19:00
Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъвчера в 19:00
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Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному срок ареста из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отклонил ходатайство начальника спецприемника о продлении Алексею Навальному ареста на время, которое он провел в больнице.
Обновлено в 13:14
Кино
Фильм «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга получил рейтинг R
Хоррор «Доктор Сон», снятый по роману Стивена Кинга, получил рейтинг R (17+). Об этом сообщил режиссер фильма Майк Флэнаган.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Политика
Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР
Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.
Обновлено в 12:24
Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено в 14:32
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Google изменила схему наименования Android
Корпорация Google выпустила заключительную бета-версию Android 10 Q. При этом компания решила отказаться от привычной "сладкой" схемы наименования, удивив поклонников бренда, гадавших: что скрывается за буквой Q. У Google была 10-летняя традиция называть версии Android разными сладостями.
Обновлено в 12:37
Футбол
Самый дорогой футболист «Краснодара» получил тяжелую травму
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC.
Обновлено в 14:12
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Теннис
Шарапова и Серена Уильямс встретятся в первом круге US Open
Одной из центральных встреч первого круга женского турнира станет противостояние россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс.
Обновлено в 12:44
Игры
Официально: в Control появится музыка Poets of the Fall
Обновлено в 12:34
Политика
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год
Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Здоровье
В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку
Больше двух суток пациенты противотуберкулезного диспансера в Сургуте отказываются принимать пищу, приготовленную в столовой медицинского учреждения Они уверены, что их кормят некачественной пищей.
Обновлено в 08:56
Наука
Неврологи доказали, что бумажные и аудиокниги для мозга идентичны
Оказалось, что в обоих случаях в мозге протекали практически идентичные процессы и активизировались одни и те же участки зон мозга.
Обновлено в 09:11