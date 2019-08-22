«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».

В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ

Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter.

Политика Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.

Гаджеты Google отказалась от «сладких» названий в Android 10 Google решила убрать из системы наименований своей ОС Android различные названия сладостей, которые были понятны не всем.

Политика Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили перелет бюджетным рейсом вместе с обычными пассажирами Если бы королевская семья выбрала перелет частным рейсом, им пришлось бы заплатить как минимум в 10-15 раз больше.

Авто Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России Компания Toyota запустит в России серийное производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения в октябре 2019 года.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.

Авто В России снизились продажи кабриолетов на 11% За 7 месяцев текущего года в России было реализовано 214 новых кабриолетов, при этом сообщается, что продажи упали на 11% относительно прошлого года.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Политика Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8 Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.

Политика Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния» Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Происшествия МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".

Общество Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.

Общество Половина россиян запуталась в цветах российского флага Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.

Футбол «Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.