«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».

В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ

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